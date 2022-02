Raccolte fondi in tutto il mondo per l’Ucraina: come donare e quali vip stanno dato aiuto a Kiev (Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra in Ucraina si sta traducendo in brevissimo tempo in una crisi umanitaria con pochi precedenti nella storia: centinaia di migliaia in fuga dallo Stato invaso dalla Russia e chi rimane, oltre a dover fare i conti con le bombe e gli attacchi, rischia un’emergenza sanitaria e alimentare. In queste ore, sono numerose le personalità del mondo dello spettacolo che stanno usando la loro influenza e visibilità per sensibilizzare sulla causa ucraina. Molte anche le possibilità e le Raccolte fondi per chi vuole aiutare il popolo ucraino. La Rappresentante di Lista e Armani si attivano per l’Ucraina In Italia sono state molte le manifestazioni di condanna verso Vladimir Putin e di sostegno per l’Ucraina, che sta vivendo ore drammatiche e decisive a livello storico. Oltre alle ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra in Ucraina si sta traducendo in brevissimo tempo in una crisi umanitaria con pochi precedenti nella storia: centinaia di migliaia in fuga dallo Stato invaso dalla Russia e chi rimane, oltre a dover fare i conti con le bombe e gli attacchi, rischia un’emergenza sanitaria e alimentare. In queste ore, sono numerose le personalità deldello spettacolo cheusando la loro influenza e visibilità per sensibilizzare sulla causa ucraina. Molte anche le possibilità e leper chi vuole aiutare il popolo ucraino. La Rappresentante di Lista e Armani si attivano perIn Italia sono state molte le manifestazioni di condanna verso Vladimir Putin e di sostegno per, che sta vivendo ore drammatiche e decisive a livello storico. Oltre alle ...

