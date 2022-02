Raccolta per i bimbi di Kiev della Fondazione del Fatto Quotidiano: superati 120mila euro. Soleterre: “Grazie a chi dona non siamo soli” (Di domenica 27 febbraio 2022) La Raccolta avviata dalla Fondazione Il Fatto Quotidiano per supportare l’ong Soleterre, che da anni fornisce cure e assistenza ai bambini malati di tumore e alle loro famiglia in Ucraina, ha superato la soglia dei 120mila euro. Il presidente Damiano Rizzi ha ringraziato coloro che hanno dato il loro contributo in un videomessaggio, in cui ha spiegato nel dettaglio il lavoro della ong. “Con il vostro aiuto ci avete permesso di continuare ad approvvigionare tre centri ospedalieri, che ora sono diventati quattro. L’Istituto nazionale del cancro di Kiev, dove curiamo tumori solidi e dove in questo momento sono ricoverati 15 bambini, pazienti gravi che non possono essere espostati altrove. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Laavviata dallaIlper supportare l’ong, che da anni fornisce cure e assistenza ai bambini malati di tumore e alle loro famiglia in Ucraina, ha superato la soglia dei. Il presidente Damiano Rizzi ha ringraziato coloro che hanno dato il loro contributo in un videomessaggio, in cui ha spiegato nel dettaglio il lavoroong. “Con il vostro aiuto ci avete permesso di continuare ad approvvigionare tre centri ospedalieri, che ora sono diventati quattro. L’Istituto nazionale del cancro di, dove curiamo tumoridi e dove in questo momento sono ricoverati 15 bambini, pazienti gravi che non possono essere espostati altrove. La ...

Advertising

martaottaviani : Per chi volesse sostenere il popolo ucraino - crocerossa : ?? Anche un piccolo contributo può fare la differenza. Sostieni la nostra raccolta fondi per l'#EmergenzaUcraina.??… - vaticannews_it : #23febbraio 'La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra': è l'invocazione di #PapaFrancesco n… - Maryhours : RT @ParoleCristiane: Una urgente raccolta di fondi della Croce Rossa per l'emergenza umanitaria in Ucraina. - erialcami_ : RT @loveandthecity_: Per chi abita a Firenze, la raccolta è oggi. RT gradito -