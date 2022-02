Quella musica ucraina che Anonymous è riuscito a trasmettere sulle tv di stato russe (Di domenica 27 febbraio 2022) Canti patriottici ucraini, praticamente in ogni canale della tv di stato russa. Visto che il mondo dell’informazione è tra quelli più inquinati dalla propaganda, Anonymous ha deciso di colpirlo introducendosi nei sistemi di trasmissione e riuscendo, per diversi minuti, a mandare in onda canti patriottici ucraini sulle televisioni russe. Il gesto è stato rivendicato dalla comunità di hacktivisti che, già nei giorni precedenti, aveva dichiarato cyber-war alla Russia. LEGGI ANCHE > Anonymous ha dichiarato cyber-war alla Russia Anonymous attacca tv russa: trasmette canti patriottici ucraini O meglio: più che un canto patriottico, la trasmissione ha riguardato immagini patriottiche che scorrevano sui teleschermi di vari canali russi sulle note di una ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 febbraio 2022) Canti patriottici ucraini, praticamente in ogni canale della tv dirussa. Visto che il mondo dell’informazione è tra quelli più inquinati dalla propaganda,ha deciso di colpirlo introducendosi nei sistemi di trasmissione e riuscendo, per diversi minuti, a mandare in onda canti patriottici ucrainitelevisioni. Il gesto èrivendicato dalla comunità di hacktivisti che, già nei giorni precedenti, aveva dichiarato cyber-war alla Russia. LEGGI ANCHE >ha dichiarato cyber-war alla Russiaattacca tv russa: trasmette canti patriottici ucraini O meglio: più che un canto patriottico, la trasmissione ha riguardato immagini patriottiche che scorrevano sui teleschermi di vari canali russinote di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Quella musica Blanco, Mahmood e Achille Lauro, nel Salento torna la musica live: i festival e i grandi eventi in programma Blanco e Mahmood a Gallipoli 'La stagione 2022 speriamo sia quella della vera ripartenza - afferma Pierpaolo Paradiso del Praja e di 'Musica e Parole' - . Torniamo ad investire, e lo facciamo ...

Donne Guerriere al Teatro dell'Olivo ...musica dal vivo e arrangiamenti di Francesco Magnelli e Andrea Salvadori che rende omaggio alle combattenti del nostro tempo. Donne che con scelte e vita sono pagine autentiche e indelebili di quella ...

Mace e Gemitaiz, allenare l’empatia con la musica Rolling Stone Italia Quella musica ucraina che Anonymous è riuscito a trasmettere sulle tv di stato russe Canti patriottici ucraini, praticamente in ogni canale della tv di Stato russa. Visto che il mondo dell’informazione è tra quelli più inquinati dalla propaganda, Anonymous ha deciso di colpirlo introd ...

Mace e Gemitaiz, allenare l’empatia con la musica Ci sono artisti che sognano di andare a Dubai, loro sono andati in Mozambico. Sono tornati con una canzone, un documentario e ora un libro. È un invito a mollare l'immaginario hip hop da ricchi & famo ...

