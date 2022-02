Quella in Ucraina è la prima cripto-guerra (Di domenica 27 febbraio 2022) L’invasione russa in Ucraina è probabilmente la prima “cripto-guerra” della storia. L’attenzione crescente e l’adozione diffusa delle criptovalute hanno creato un ulteriore livello su cui si possono muovere fondi. E in questo momento stanno venendo alla luce limiti e potenzialità: se da una parte è vero che gli oligarchi russi sotto sanzioni potrebbero approfittare delle crypto per aggirarle, dall’altra sono già stati inviati milioni di dollari per sostenere le forze armate ucraine. Donazioni online, dai bitcoin a Patreon Tralasciando gli enti minori e i profili fittizi, che speculano sulla crisi in Ucraina per chiedere donazioni, la maggior parte delle cripto-transazioni sono state indirizzate verso Come Back Alive (“ritornate vivi”). Si tratta di una ong fondata nel ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) L’invasione russa inè probabilmente la” della storia. L’attenzione crescente e l’adozione diffusa dellevalute hanno creato un ulteriore livello su cui si possono muovere fondi. E in questo momento stanno venendo alla luce limiti e potenzialità: se da una parte è vero che gli oligarchi russi sotto sanzioni potrebbero approfittare delle crypto per aggirarle, dall’altra sono già stati inviati milioni di dollari per sostenere le forze armate ucraine. Donazioni online, dai bitcoin a Patreon Tralasciando gli enti minori e i profili fittizi, che speculano sulla crisi inper chiedere donazioni, la maggior parte delle-transazioni sono state indirizzate verso Come Back Alive (“ritornate vivi”). Si tratta di una ong fondata nel ...

