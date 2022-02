Quei sei minuti da Napoli affamato, feroce, con gli occhi della tigre (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ha fatto bene Luciano Spalletti a difendere il suo Napoli, anche se poi anche lui non ha potuto negare che questo sia un Napoli dai più volti. Che non mostra sempre la stessa convinzione. Che questa sera nel primo tempo ha sbagliato tanti passaggi, è andato con la gamba molle. Però poi ha ragione a sottolineare la reazione. Il Napoli ha giocato gli ultimi 35 minuti da squadra affamata. Con gli occhi della tigre. Dal gol di Insigne. Quel tiro non a giro nell’angolino basso. Che la dice anche lunga su dove potrebbe arrivare questo calciatore se non si incaponisse nella ricerca infinita di un colpo che peraltro gli è riuscito un numero di volte sufficiente a far terminare l’ossessione. Ma sono Quei sei minuti a fare la differenza, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ha fatto bene Luciano Spalletti a difendere il suo, anche se poi anche lui non ha potuto negare che questo sia undai più volti. Che non mostra sempre la stessa convinzione. Che questa sera nel primo tempo ha sbagliato tanti passaggi, è andato con la gamba molle. Però poi ha ragione a sottolineare la reazione. Ilha giocato gli ultimi 35da squadra affamata. Con gli. Dal gol di Insigne. Quel tiro non a giro nell’angolino basso. Che la dice anche lunga su dove potrebbe arrivare questo calciatore se non si incaponisse nella ricerca infinita di un colpo che peraltro gli è riuscito un numero di volte sufficiente a far terminare l’ossessione. Ma sonoseia fare la differenza, ...

