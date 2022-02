Quanti soldi guadagnerebbe Sofia Goggia vincendo la Coppa del Mondo? Montepremi sorprendente: tutte le cifre (Di domenica 27 febbraio 2022) Sofia Goggia è davvero a un passo dal conquista la Coppa del Mondo di discesa libera. L’azzurra vanta infatti 75 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Corinne Suter quando manca soltanto una gara al termine della stagione: la Finale di Courchevel/Meribel, in programma il prossimo 16 marzo. L’azzurra partirà con tutti i favori del pronostico in occasione dell’atto conclusivo sulle nevi francesi, le basterà un piazzamento in top-10 per chiudere matematicamente i conti indipendentemente dal risultato dell’avversaria (la quale è obbligata a vincere o ad arrivare seconda per poter sperare). Sofia Goggia è davvero a un passo dall’alzare al cielo la terza Sfera di Cristallo della sua carriera, dopo aver già festeggiato nel 2018 e nel 2021. La bergamasca, fresca di medaglia d’argento ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022)è davvero a un passo dal conquista ladeldi discesa libera. L’azzurra vanta infatti 75 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Corinne Suter quando manca soltanto una gara al termine della stagione: la Finale di Courchevel/Meribel, in programma il prossimo 16 marzo. L’azzurra partirà con tutti i favori del pronostico in occasione dell’atto conclusivo sulle nevi francesi, le basterà un piazzamento in top-10 per chiudere matematicamente i conti indipendentemente dal risultato dell’avversaria (la quale è obbligata a vincere o ad arrivare seconda per poter sperare).è davvero a un passo dall’alzare al cielo la terza Sfera di Cristallo della sua carriera, dopo aver già festeggiato nel 2018 e nel 2021. La bergamasca, fresca di medaglia d’argento ...

