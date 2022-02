Quando va in onda L’Amica Geniale 4? La trama di Storia della Bambina Perduta (Di domenica 27 febbraio 2022) Quando va in onda L’Amica Geniale 4? Il momento cruciale è arrivato e i fan possono iniziare a pensare al futuro della serie internazionale di Rai1 visto che oggi, 27 febbraio, ad andare in onda sarà il finale di stagione. Elena e Lila hanno affrontato le loro vite con un piglio diverso e mentre una ha lottato per la sua emancipazione mentre le cose intorno a lei sono cambiate, le altre ha ‘sfidato’ il mondo andando incontro a problemi e guai arrivando alle soglie della morte, cosa ne sarà di loro in questo finale? La risposta arriverà solo oggi con gli ultimi due episodi del terzo capitolo ma i fan si chiedono già: Quando va in onda L’Amica Geniale 4? Dovremo ancora attendere due anni prima di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 27 febbraio 2022)va in4? Il momento cruciale è arrivato e i fan possono iniziare a pensare al futuroserie internazionale di Rai1 visto che oggi, 27 febbraio, ad andare insarà il finale di stagione. Elena e Lila hanno affrontato le loro vite con un piglio diverso e mentre una ha lottato per la sua emancipazione mentre le cose intorno a lei sono cambiate, le altre ha ‘sfidato’ il mondo andando incontro a problemi e guai arrivando alle sogliemorte, cosa ne sarà di loro in questo finale? La risposta arriverà solo oggi con gli ultimi due episodi del terzo capitolo ma i fan si chiedono già:va in4? Dovremo ancora attendere due anni prima di ...

Advertising

IsaeChia : #Amici21, ecco quando inizia il serale, quante puntate saranno e quando andrà in onda la finalissima! Domenica 6 m… - infoitcultura : L'Amica Geniale 3, ultima puntata. Quando va in onda e anticipazioni - Marcell78351788 : RT @55Flavia17: Quando uscì questa notizia stava andando in onda EK e in molti la ignorarono, sopratutto la stampa turca, perché avrebbe po… - blogtivvu : Quando inizia il serale di Amici 2022: ecco la data e quando andrà in onda la finale - Epesses59Tigre : RT @Rosapeli1: Mi dispiace per #Annunziata e #Dibella ma dovrebbero riflettere su quello che hanno detto fuori onda. Vuol dire che quando… -