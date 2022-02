Quando San Bernardino da Siena predicava a Bergamo, esattamente 600 anni fa (Di domenica 27 febbraio 2022) Bernardino da Siena (1380-1444) era giunto a Bergamo nel novembre del 1419 su invito del vescovo Aregazzi, francescano come lui, per sedare le guerre tra le fazioni rivali dei guelfi (filoveneziani) dei ghibellini (filomilanesi) che dilaniavano la città nel decennio precedente alla dedizione di Bergamo a Venezia, che avverrà nel 1428 in un contesto di forte tensione, dopo anni di efferate violenze, scaramucce, agguati, infinite ritorsioni e vere e proprie battaglie. Il Santo era presente a Bergamo come Guardiano, cioè responsabile, del convento di San Francesco in Città Alta, attuale sede del Museo delle Storie di Bergamo: ciò è testimoniato da un affresco nella nostra chiesa, opera di Cristoforo Baschenis il Vecchio del 1564. Della predica tenuta da ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 febbraio 2022)da(1380-1444) era giunto anel novembre del 1419 su invito del vescovo Aregazzi, francescano come lui, per sedare le guerre tra le fazioni rivali dei guelfi (filoveneziani) dei ghibellini (filomilanesi) che dilaniavano la città nel decennio precedente alla dedizione dia Venezia, che avverrà nel 1428 in un contesto di forte tensione, dopodi efferate violenze, scaramucce, agguati, infinite ritorsioni e vere e proprie battaglie. Il Santo era presente acome Guardiano, cioè responsabile, del convento di San Francesco in Città Alta, attuale sede del Museo delle Storie di: ciò è testimoniato da un affresco nella nostra chiesa, opera di Cristoforo Baschenis il Vecchio del 1564. Della predica tenuta da ...

