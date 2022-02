Qatar 2022, la Federcalcio francese: “Chiediamo l’esclusione della Russia dai Mondiali” (Di domenica 27 febbraio 2022) Parigi – Se Polonia, Svezia e Repubblica Ceca non giocheranno i play off per le qualificazioni Mondiali in Qatar, in programma contro la Nazionale russa, neanche in campo neutro, la Francia è pronta a chiedere l’esclusione della Russia proprio dalla competizione iridata del prossimo autunno. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione francese di calcio Noel Le Graet. Nel corso di una sua intervista a Le Parisien, ha detto che la Federazione vuole discutere di questa possibilità, come reazione a quanto sta accadendo in Ucraina per mano della Russia stessa: “Non ho ancora discusso con altre federazioni, ma sono favorevole all’esclusione della Russia dal prossimo Mondiale”, ha ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) Parigi – Se Polonia, Svezia e Repubblica Ceca non giocheranno i play off per le qualificazioniin, in programma contro la Nazionale russa, neanche in campo neutro, la Francia è pronta a chiedereproprio dalla competizione iridata del prossimo autunno. Lo ha dichiarato il presidenteFederazionedi calcio Noel Le Graet. Nel corso di una sua intervista a Le Parisien, ha detto che la Federazione vuole discutere di questa possibilità, come reazione a quanto sta accadendo in Ucraina per manostessa: “Non ho ancora discusso con altre federazioni, ma sono favorevole aldal prossimo Mondiale”, ha ...

