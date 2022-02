Putin ordina l' allerta del sistema difensivo nucleare russo

Advertising

Le sanzioni che sta adottando l'Occidente nell'ambito della crisi ucraina sono 'illegittime'. Lo dice Vladimircitato dall'agenzia russa Tass. Lo stessoha ordinato alle Forze armate di mettere in stato di massima allerta le forze di deterrenza nucleare, dopo 'le dichiarazioni aggressive' da parte della Nato. Lo scrive l'agenzia di stampa russa ...Mosca, 27 feb 14:17 - Il presidente russo Vladimirha incaricato il ministero della Difesa di portare le forze di deterrenza nell'Esercito russo ad una "modalità...27 Febbraio 2022 redazione Uncategorized Commenti disabilitati su Putin ha ordinato di mettere in allerta le forze di deterrenza nucleare dopo le dichiarazioni dei paesi Nato Putin ordina al comando m ...Il premier ucraino rifiuta negoziati in Bielorussia: “E’ in atto un genocidio”. LOnu lascia l’Ucraina: oltre 360 mila profughi in fuga. L’Ue chiude i cieli alla Russia ...