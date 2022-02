Putin allerta la difesa nucleare dopo le parole di Biden sulla possibile terza guerra mondiale (Di domenica 27 febbraio 2022) Lo spettro del conflitto nucleare nelle ore in cui si prova a intavolare un dialogo in zona neutra. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato alle Forze armate di mettere in stato di massima allerta le forze di difesa nucleare, dopo “le dichiarazioni aggressive” da parte della Nato in relazione alla guerra tra Russia e Ucraina, che fa riferimento a quanto detto ieri dal presidente americano Bided (“O sanzioni o terza guerra mondiale”). “Alti funzionari di grandi nazioni Nato si abbandonano a dichiarazioni aggressive sul nostro Paese – ha detto Putin – Per questo ho ordinato al ministro della difesa ed al capo di Stato maggiore di mettere le forze di deterrenza dell’Esercito russo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 febbraio 2022) Lo spettro del conflittonelle ore in cui si prova a intavolare un dialogo in zona neutra. Il presidente russo Vladimirha ordinato alle Forze armate di mettere in stato di massimale forze di“le dichiarazioni aggressive” da parte della Nato in relazione allatra Russia e Ucraina, che fa riferimento a quanto detto ieri dal presidente americano Bided (“O sanzioni o”). “Alti funzionari di grandi nazioni Nato si abbandonano a dichiarazioni aggressive sul nostro Paese – ha detto– Per questo ho ordinato al ministro dellaed al capo di Stato maggiore di mettere le forze di deterrenza dell’Esercito russo ...

