Puntata speciale di PresaDiretta dedicata alla guerra in Ucraina

ROMA – Una puntata speciale di PresaDiretta, lunedì 28 febbraio, in prima serata su Rai 3. Uno speciale di PresaDiretta per provare a capire le ragioni di questa guerra e i nuovi equilibri tra le grandi potenze, il ruolo e il peso degli armamenti. Ma soprattutto per mettere al centro le ragioni della pace espresse nel mondo da milioni di persone e per tornare ad ascoltare la voce dei pacifisti. Putin ha detto che l'Ucraina non è uno stato sovrano, che è sempre appartenuta alla Russia, che l'essere entrata nell'orbita dell'Occidente è una minaccia, quindi ha scatenato un'invasione militare portando i carri armati fino a Kiev. Ma la guerra era l'unica opzione possibile? Intanto nel mondo il commercio delle armi non si è mai fermato e ci sono ancora 13mila testate nucleari in mano a troppi Paesi, non sempre affidabili.

