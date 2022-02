Puglia, maltempo: allerta neve, temporali e vento. Codice arancione per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo (Di domenica 27 febbraio 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli; Nevicate al di sopra di 500-700m, con locali sconfinamenti a quote più¹ basse sulla Puglia settentrionale, con apporti al suolo moderati; Venti da forti a burrasca settentrionali su Puglia settentrionale con rinforzi di burrasca forte sui settori costieri. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Possibile incremento dei livelli ... Leggi su noinotizie (Di domenica 27 febbraio 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sullasettentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della, con quantitativi cumulati generalmente deboli; Nevicate al di sopra di 500-700m, con locali sconfinamenti a quote più¹ basse sullasettentrionale, con apporti al suolo moderati; Venti da forti a burrasca settentrionali susettentrionale con rinforzi di burrasca forte sui settori costieri. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Possibile incremento dei livelli ...

