Proteste a Mosca e San Pietroburgo contro la guerra in Ucraina: polizia arresta manifestanti (Di domenica 27 febbraio 2022) Cittadini russi sono scesi in piazza Pushkin a Mosca e nelle strade di San Pietroburgo per protestare contro l'invasione dell'Ucraina. Le manifestazioni sono state però fermate dalla polizia, che ha identifica e arrestato numerose persone Leggi su espresso.repubblica (Di domenica 27 febbraio 2022) Cittadini russi sono scesi in piazza Pushkin ae nelle strade di Sanper protestarel'invasione dell'. Le manifestazioni sono state però fermate dalla, che ha identifica eto numerose persone

