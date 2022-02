“Pronti ad accogliere famiglie e bimbi dall’Ucraina”: la disponibilità delle parrocchie di Roncola e Costa Imagna (Di domenica 27 febbraio 2022) Don Andrea Pedretti annuncia la disponibilità ad ospitare e accogliere famiglie e bambini che fuggono dall’Ucraina. Accoglienza in appartamenti delle parrocchie di Roncola e Costa Valle Imagna e di privati. Un disponibilità affidata a Caritas Bergamo. INCONTRI E PREGHIERE PER LA PACE Intanto nella mattina di domenica 27 febbraio, il vescovo monsignor Francesco Beschi ha celebrato la messa per la Pace affidandosi a San Giovanni XXIII, Papa della “Pacem in Terris”, a Sotto il Monte. Sempre domenica mattina, a mezzogiorno, alla Chiesa di Santo Spirito in via Tasso a Bergamo, ci sarà il saluto fraterno alla comunità ucraina cattolica di rito orientale. Martedì 1 marzo alle 20.30 alla croce del Monte Linzone si svolgerà un ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 febbraio 2022) Don Andrea Pedretti annuncia laad ospitare ee bambini che fuggono. Accoglienza in appartamentidiVallee di privati. Unaffidata a Caritas Bergamo. INCONTRI E PREGHIERE PER LA PACE Intanto nella mattina di domenica 27 febbraio, il vescovo monsignor Francesco Beschi ha celebrato la messa per la Pace affidandosi a San Giovanni XXIII, Papa della “Pacem in Terris”, a Sotto il Monte. Sempre domenica mattina, a mezzogiorno, alla Chiesa di Santo Spirito in via Tasso a Bergamo, ci sarà il saluto fraterno alla comunità ucraina cattolica di rito orientale. Martedì 1 marzo alle 20.30 alla croce del Monte Linzone si svolgerà un ...

