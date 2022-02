Profughi dall'Ucraina, anche l'Italia si prepara ad accoglierli (Di domenica 27 febbraio 2022) 'Mio figlio al fronte circondato dai russi. Non si arrenderà' Roma, 27 febbraio 2022 - La guerra in Ucraina prosegue con una nuova offensiva da parte della Russia . E, se da un lato molti civili hanno ... Leggi su quotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) 'Mio figlio al fronte circondato dai russi. Non si arrenderà' Roma, 27 febbraio 2022 - La guerra inprosegue con una nuova offensiva da parte della Russia . E, se da un lato molti civili hanno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La fuga dall'orrore della guerra. I primi profughi in Italia. A Trieste giunto un bus con a bordo donne e… - vaticannews_it : #27febbraio In Romania, chiese, hotel, ristoranti, teatri e università offrono cibo e aiuti a chi fugge. Molti reli… - ItaliaViva : I Paesi sovranisti si troveranno alle porte migliaia di profughi ucraini e chiederanno una giusta solidarietà europ… - Leonida62 : RT @ProfCampagna: La #Polonia sta accogliendo i profughi provenienti dall’#Ucraina. Gesto nobile che, però, non ci fa dimenticare i loro bl… - AnnaM23189 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La fuga dall'orrore della guerra. I primi profughi in Italia. A Trieste giunto un bus con a bordo donne e bambi… -