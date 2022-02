Presepe di Sabbia a Lignano: oltre 50 mila visitatori. Oggi ultimo giorno per visitarlo (Di domenica 27 febbraio 2022) oltre 50 mila visite e grandissimo apprezzamento per la qualità delle opere rappresentate e per il tema prescelto. Si avvia così al termine la diciottesima edizione del grande Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro, che vedrà sabato 26 (dalle 14.00 alle 18.00) e domenica 27 febbraio (dalle 10.00 alle 18.00) il suo ultimo fine settimana di visite. Prenotazione consigliata su www.PresepeLignano.it. Un risultato che soddisfa largamente gli organizzatori, soprattutto considerando che anche quest’anno la manifestazione si è svolta in ottemperanza alle importanti restrizioni dettate dal contrasto della pandemia. Coraggioso, ma pienamente centrato, il tema prescelto per l’opera realizzata dall’equipe di artisti internazionali dell’Accademia della ... Leggi su udine20 (Di domenica 27 febbraio 2022)50visite e grandissimo apprezzamento per la qualità delle opere rappresentate e per il tema prescelto. Si avvia così al termine la diciottesima edizione del grandedididoro, che vedrà sabato 26 (dalle 14.00 alle 18.00) e domenica 27 febbraio (dalle 10.00 alle 18.00) il suo ultimo fine settimana di visite. Prenotazione consigliata su www..it. Un risultato che soddisfa largamente gli organizzatori, soprattutto considerando che anche quest’anno la manifestazione si è svolta in ottemperanza alle importanti restrizioni dettate dal contrasto della pandemia. Coraggioso, ma pienamente centrato, il tema prescelto per l’opera realizzata dall’equipe di artisti internazionali dell’Accademia della ...

Advertising

udine20 : Presepe di Sabbia a Lignano: oltre 50 mila visitatori. Oggi ultimo giorno per visitarlo - - effe_news : PRESEPE DI SABBIA DI LIGNANO SABBIADORO – Domenica l’incontro racconto di Anna Odi, l’ultima “prigioniera” di Ausch… - imnotmartiii : ieri in parrocchia abbiamo fatto un presepe di plastilina per un video ai bambini a casa ed è uscita una roba orren… -

Ultime Notizie dalla rete : Presepe Sabbia Ultimo fine settimana per visitare il Presepe di sabbia Oltre 50 mila visite e grandissimo apprezzamento per la qualità delle opere rappresentate e per il tema prescelto. Si avvia così al termine la diciottesima edizione del grande Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro, che vedrà sabato 26 (dalle 14.00 alle 18.00) e domenica 27 febbraio (dalle 10.00 alle 18.00) il suo ultimo fine settimana di visite. Prenotazione consigliata ...

L'orrore di Auschwitz nelle parole di chi allora era una bimba, l'iniziativa a Lignano L'evento si svolgerà a corollario di un nuovo fine settimana di visite al grande Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro , aperto straordinariamente per tutto il mese di febbraio. La grande opera ...

Ultimo fine settimana per visitare il Presepe di sabbia Il Friuli Presepe di Sabbia a Lignano: oltre 50 mila visitatori. Oggi ultimo giorno per visitarlo Oltre 50 mila visite e grandissimo apprezzamento per la qualità delle opere rappresentate e per il tema prescelto. Si avvia così al termine la ...

90mila visitatori e 63mila euro raccolti (per beneficenza): i numeri del Presepe di Sabbia di Jesolo In due mesi, dall’8 dicembre al 6 febbraio, il Presepe di sabbia di Jesolo è stato ammirato da oltre 90.000 visitatori nonostante le restrizioni che hanno continuato a condizionare il periodo e che ...

Oltre 50 mila visite e grandissimo apprezzamento per la qualità delle opere rappresentate e per il tema prescelto. Si avvia così al termine la diciottesima edizione del grandedidi Lignano Sabbiadoro, che vedrà sabato 26 (dalle 14.00 alle 18.00) e domenica 27 febbraio (dalle 10.00 alle 18.00) il suo ultimo fine settimana di visite. Prenotazione consigliata ...L'evento si svolgerà a corollario di un nuovo fine settimana di visite al grandedidi Lignano Sabbiadoro , aperto straordinariamente per tutto il mese di febbraio. La grande opera ...Oltre 50 mila visite e grandissimo apprezzamento per la qualità delle opere rappresentate e per il tema prescelto. Si avvia così al termine la ...In due mesi, dall’8 dicembre al 6 febbraio, il Presepe di sabbia di Jesolo è stato ammirato da oltre 90.000 visitatori nonostante le restrizioni che hanno continuato a condizionare il periodo e che ...