Praga | centinaia di migliaia di persone alla manifestazione per la pace in Ucraina Presente anche il premier Petr Fiala

"Stiamo con l'Ucraina". Con questo slogan, migliaia di persone si sono riunite oggi in piazza San Venceslao, a Praga, per una manifestazione per la pace a sostegno del popolo ucraino di fronte all'invasione russa. Per strada sono scesi anche il premier Petr Fiala e l'ambasciatore ucraino nella Repubblica ceca Yevhen Perebiinis. "È indispensabile fermare Putin", ha detto Fiala, ricordando l'esperienza storica cecoslovacca e l'invasione russa nel 1968, "della quale ancora oggi vediamo le tracce sull'intonaco del Museo nazionale, che domina la piazza San Venceslao". "Sono convinto che l'Ucraina vincerà, perché non può essere altrimenti", ha detto l'ambasciatore ucraino Perebyjnis.

