Postepay | altra truffa a danno degli utenti | conti bancari svuotati di nuovo

Leggi su vesuvius

(Di domenica 27 febbraio 2022) Con molte probabilità la vostraè diin pericolo. Infatti unmessaggio stando milioni di: attenzione! Unmessaggio sta ingannando milioni diin possesso di una. Ancora una volta si tratta di unaper phishing. Andiamo a vedere da quale testo diffidare e come evitare il pericolo. Ilraggiro sulla pre-pagata di Poste Italiane (Via Screenshot)Ogni giorno la vostrapotrebbe essere in pericolo a causa dei numerosi tentativi dida partehacker. Infatti sul web in generale è molto facile cadere in questo tipo di problematiche. Specialmente le banche spesso sono prese ...