Pontedera-Cesena, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 27 febbraio 2022) Allo Stadio "Ettore Mannucci", andrà in scena, alle 14.30, Pontedera-Cesena, gara valida per la ventinovesima giornata del Girone B di Serie C. I Il Pontedera, nel turno infrasettimanale, ha vinto di misura sul campo della Pistoiese ed è ottava in classifica con 36 punti, frutto di dieci vittorie, sei pareggi e undici sconfitte; trentuno gol fatti e quarantuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre successi, un pareggio e una sconfitta siglando cinque reti e incassandone due. Il Cesena, invece, ha pareggiato per 0-0 in casa dell'Imolese ed è terza a quota 52 punti, grazie ad un bottino di quattordici partite vinte, dieci pareggiate e quattro perse; trentanove le reti segnate e venti quelle incassate. Uno scontro che si preannuncia, quindi, bloccato, con le difese che potrebbe prevalere ...

