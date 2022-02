Pnrr, Pomezia “chiede” 13 milioni per realizzare e ristrutturare le scuole: gli interventi previsti (Di domenica 27 febbraio 2022) Pomezia – Il Sindaco e la Giunta hanno deliberato la richiesta di finanziamenti per la scuola e l’edilizia scolastica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oltre 13 milioni di euro per la costruzione di nuove scuole e per la sistemazione di aree sportive e aree mensa negli edifici scolastici già esistenti. “Vogliamo essere protagonisti di questa fase così importante per il Paese intero – ha commentato il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – Sono in arrivo fondi mai visti per l’innovazione, la transizione ecologica, la mobilità sostenibile, la salute, l’inclusione e l’istruzione. Stiamo procedendo spediti con la progettazione necessaria a richiedere i fondi a disposizione: partiamo dalla scuola, elemento fondamentale per la ripresa del Paese, luogo simbolo della ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022)– Il Sindaco e la Giunta hanno deliberato la richiesta di finanziamenti per la scuola e l’edilizia scolasticadal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oltre 13di euro per la costruzione di nuovee per la sistemazione di aree sportive e aree mensa negli edifici scolastici già esistenti. “Vogliamo essere protagonisti di questa fase così importante per il Paese intero – ha commentato il Sindaco diAdriano Zuccalà – Sono in arrivo fondi mai visti per l’innovazione, la transizione ecologica, la mobilità sostenibile, la salute, l’inclusione e l’istruzione. Stiamo procedendo spediti con la progettazione necessaria a rire i fondi a disposizione: partiamo dalla scuola, elemento fondamentale per la ripresa del Paese, luogo simbolo della ...

