Pluto Tv | nuovo canale dedicato alla musica | ecco come guardare VH1+

(Di domenica 27 febbraio 2022): in arrivo ilper ladi ieri e oggi. La data di partenza è fissata per domani, lunedì 28 febbraio 2022. Si parla diTV, che lancerà iltotalmente. Si tratterà di live e abbraccerà tutto il mondo:italiana e internazionale quindi, ma si presterà particolare attenzione a elementi storici per laitaliana: abbiamo le esibizioni, per esempio, di Pearl Jam: Storytellers, Lenny Kravitz: Storytellers e World Stage Alicia Keys.: cosa trovare Ma troveremo anche festival e show sui beast moment degli EMAs del 2018 e 2019. Spazio anche agli emergenti e ...

Pluto TV, dal 28 febbraio lancia il nuovo canale VH1+: ecco tutti i dettagli - Dal 28 febbraio su #PlutoTV si accende il nuovo canale VH1+ ?? Ti aspettano i migliori speciali musicali, le performance più…

Grazie al canale di TV Avrai un posto in prima fila per assistere alle esibizioni più incredibili degli artisti italiani, con format come VH1 presenta Ex - Otago e MTV Unplugged