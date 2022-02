Pisciotta | inaugurato il nuovo manto erboso Festa per 2-0 su ASD Faraone

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – C’è grande soddisfazione aper la avvenuta inaugurazione delin erba sintetica del campo sportivo “Momi Giovine” della frazione Caprioli.si dota di un impianto sportivo all’avanguardia e di ultima generazione a disposizione di tutti gli atleti locali. La squadra locale Asd Atletico, che milita in prima Categoria Girone F, è quindi ritornata a giocare sul suo campo. Lo ha fatto battendo per 2-0 l’ASDcon reti di Gerardo Lamanna Guido Esposito. Sugli spalti, il pieno dei tifosi. L’opera è stata realizzata con un mutuo a tasso zero attraverso l’Istituto di Credito Sportivo. Il plauso va all’Amministrazione Comunale retta dal Sindaco Ettore Liguori. Gioia e soddisfazione ...