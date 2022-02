Pillole per una Nuova Storia Letteraria 052 di Federico Sanguineti (Di domenica 27 febbraio 2022) Tema. Faccio lezione. Svolgimento. Di Federico Sanguineti Faccio lezione di Filologia Dantesca. Comincio dalla parola iniziale del quinto verso del Poema, che di solito si legge in questa forma: “esta selva selvaggia e aspra e forte”. Invito studentesse e studenti a entrare in una biblioteca a tutte e tutti accessibile, cioè invito ad aprire il cellulare e cliccare tre parole su un qualsiasi motore di ricerca: “Dante Dartmouth Project”. Spiego che si tratta di un corpus ideato da Robert Hollander, grazie al quale, in una manciata di secondi, si può sapere quello che è stato scritto nel cosiddetto “secolare commento”, cioè in un’ottantina di commenti, dal Trecento fino ad oggi: da Jacopo Alighieri a Nicola Fosca. Qui ricerchiamo insieme la parola “esta”, per scoprire che è “forma del dimostrativo di stampo arcaico preferita da Dante nella lirica”: ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 27 febbraio 2022) Tema. Faccio lezione. Svolgimento. DiFaccio lezione di Filologia Dantesca. Comincio dalla parola iniziale del quinto verso del Poema, che di solito si legge in questa forma: “esta selva selvaggia e aspra e forte”. Invito studentesse e studenti a entrare in una biblioteca a tutte e tutti accessibile, cioè invito ad aprire il cellulare e cliccare tre parole su un qualsiasi motore di ricerca: “Dante Dartmouth Project”. Spiego che si tratta di un corpus ideato da Robert Hollander, grazie al quale, in una manciata di secondi, si può sapere quello che è stato scritto nel cosiddetto “secolare commento”, cioè in un’ottantina di commenti, dal Trecento fino ad oggi: da Jacopo Alighieri a Nicola Fosca. Qui ricerchiamo insieme la parola “esta”, per scoprire che è “forma del dimostrativo di stampo arcaico preferita da Dante nella lirica”: ...

