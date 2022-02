Pessina: «Come è possibile questa guerra dopo le sofferenze provate negli ultimi due anni?» (Di domenica 27 febbraio 2022) Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta e della nazionale italiana, con cui si è laureato campione d’Europa nel 2021, ha scritto un lungo messaggio su Instagram contro la guerra scoppiata in Ucraina Sarà banale sentire un calciatore dire “no alla guerra”. Sarà banale sentirgli dire che la guerra è sbagliata, sempre. Ma se fosse davvero così banale non saremmo qui, nel 2022, a ribadirlo tutti insieme. Ci penso da giorni ma non riesco a darmi una risposta: Come puó accadere dopo le sofferenze provate negli ultimi due anni? Nel nostro spogliatoio i due popoli coinvolti in guerra hanno i volti di Ruslan e Aleksey. “Mali” un ragazzo introverso, disponibile e con un carattere forte. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Matteo, centrocampista dell’Atalanta e della nazionale italiana, con cui si è laureato campione d’Europa nel 2021, ha scritto un lungo messaggio su Instagram contro lascoppiata in Ucraina Sarà banale sentire un calciatore dire “no alla”. Sarà banale sentirgli dire che laè sbagliata, sempre. Ma se fosse davvero così banale non saremmo qui, nel 2022, a ribadirlo tutti insieme. Ci penso da giorni ma non riesco a darmi una risposta:puó accadereledue? Nel nostro spogliatoio i due popoli coinvolti inhanno i volti di Ruslan e Aleksey. “Mali” un ragazzo introverso, disponibile e con un carattere forte. ...

