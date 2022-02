Pergolettese-Fiorenzuola | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 27 febbraio 2022) La ventinovesima giornata del Girone A diC vedrà uno scontro interessante:. La sfida è in programma allo Stadio Giuseppe Voltini di Crema, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 17:30. Le due squadre lottano per i medesimi obiettivi e sono distanti tra loro un solo punto. Iloccupa il quartultimo posto in classifica e nell’ultima uscita ha rimediato uno 0-0 in casa dell’AlbinoLeffe. Laè sopra di una sola lunghezza e in questo scontro diretto potrebbe balzare oltre la zona play-out. L’ultimo match ha visto i padroni di casa uscire sconfitti per 2-1 contro la Pro Sesto. Ecco le ultime novità sulla sfida in programma questo pomeriggio....

... mentre alle ore 17.30 saranno in programma gli altri sette incontri, cioè Giana Erminio Pro Vercelli, Juventus U23 AlbinoLeffe, Mantova Triestina,, Piacenza Sudtirol, Pro ...All Jurevic Il prepartita PrecedenteLIVE dalle 17:30. Scontro diretto per i rossoneriVentinovesima giornata di fuoco per Pergolettese e Fiorenzuola, che si sfideranno in un match delicatissimo. Separati da un solo punto in classifica, le due formazioni lottano per la permanenza in ...Le ultime sul match in programma alle 17:30 del Girone A di Serie C, Pergolettese-Fiorenzuola: probabili formazioni e dove ...