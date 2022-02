Pd: Letta, 'agorà strumento migliore per costruire partito nuovo e coalizione forte' (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Le agorà democratiche sono uno strumento straordinario per allargare e approfondire e per mettere in campo nuove idee. È il modo migliore, oggi, veramente, per costruire quel partito nuovo che dobbiamo mettere in campo per far sì che la nostra coalizione sia sempre più forte". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, in un videomessaggio all'Assemblea provinciale del partito a Savona. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Ledemocratiche sono unostraordinario per allargare e approfondire e per mettere in campo nuove idee. È il modo, oggi, veramente, perquelche dobbiamo mettere in campo per far sì che la nostrasia sempre più". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, in un videomessaggio all'Assemblea provinciale dela Savona.

Ultime Notizie dalla rete : Letta agorà La guerra in Ucraina? No, per Enrico Letta la priorità è lo Ius soli Cosicché, il segretario del Pd Enrico Letta, intervenendo da remoto all'Agorà 'Immigrazione: cambiare è necessario', ha annunciato l'impegno di varare nei prossimi 12 mesi una nuova legge sulla ...

L'ora dello "ius scholae". La sinistra ci riprova a donare la cittadinanza ...intervenendo all'Agorà del Pd dal titolo: "Immigrazione: cambiare è necessario". "Forse c'è una chance perché si possa fare nei prossimi dodici mesi una nuova legge sulla cittadinanza", spiega Letta. ...

