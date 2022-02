Pd | a Napoli la quarta tappa del tour di ‘Avvicina’ sulle opportunità del Pnrr

(Di domenica 27 febbraio 2022) Riparte da, oggi e domani, ildi, ciclo di incontri sul territorio che il gruppo del Pd del Senato organizza per un confronto con parti sociali, istituzioni, imprese del territoriodate dalle risorse dele sui rischi che possono venire dalla congiuntura economica e sociale in corso. L’obiettivo è quello di aiutare le aree interne e periferiche più fragili a cogliere la ripresa e a scongiurare la creazione di disuguaglianze. Nella serata di oggi, domenica 27 febbraio, Alan Ferrari, vice presidente e coordinatore del progetto, Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd, Valeria Valente, Franco Mirabelli, Stefano Collina, Daniele Manca, Paola Boldrini, Eugenio Comincini, Gianni Pittella, Valeria Fedeli e ...

Prendere il volo, questo l'obiettivo. Riparte da Napoli, oggi e domani, il tour di 'Avvicina', ciclo di incontri sul territorio che il gruppo del Pd del Senato organizza per un confronto con parti sociali, istituzioni, imprese del territorio