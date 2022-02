Pattinaggio di velocità, Peveri e Giovannini vincono le mass start (Di domenica 27 febbraio 2022) Si è chiusa questa mattina a Baselga di Piné la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2022 di pista lunga, nella quale sono stati assegnati gli ultimi due titoli tricolori. Ad aggiudicarseli nelle mass start sono stati Laura Peveri (Fiamme Oro) al femminile e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) al maschile. La piacentina è rimasta in controllo nelle prime posizioni allungando poi nel penultimo giro e conservando qualche metro di vantaggio fino al traguardo. Era assente Francesca Lollobrigida per impegni istituzionali. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Si è chiusa questa mattina a Baselga di Piné la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2022 di pista lunga, nella quale sono stati assegnati gli ultimi due titoli tricolori. Ad aggiudicarseli nellesono stati Laura(Fiamme Oro) al femminile e Andrea(Fiamme Gialle) al maschile. La piacentina è rimasta in controllo nelle prime posizioni allungando poi nel penultimo giro e conservando qualche metro di vantaggio fino al traguardo. Era assente Francesca Lollobrigida per impegni istituzionali. SportFace.

Advertising

ItaliaTeam_it : Due medaglie olimpiche storiche, le prime per il pattinaggio di velocità #ItaliaTeam a livello femminile, l’orgogli… - TheOneAngels : RT @ItaliaTeam_it: ?? Tre settimane fa... ??? 5 febbraio 2022 ?? Francesca Lollobrigida ?? Argento ?? Pattinaggio di Velocità – 3000 met… - PetitaBebe : RT @kpopWorldItaly1: All'inizio di questo mese, Ningning delle aespa è stata criticata per aver sostenuto la squadra cinese di pattinaggio… - kpopWorldItaly1 : All'inizio di questo mese, Ningning delle aespa è stata criticata per aver sostenuto la squadra cinese di pattinagg… - sportface2016 : #Pattinaggiovelocità, Francesca #Lollobrigida regina dei Campionati Italiani #Assoluti 2022: #Ghiotto vince i 10000… -