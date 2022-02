Partnership e investimenti. La strada per lo spazio italiano secondo Mulè (Di domenica 27 febbraio 2022) Il legame tra spazio e Difesa cresce e si espande in un contesto globale, riflettendo la natura intrinsecamente competitiva dello spazio. È quindi essenziale per l’Italia posizionarsi al meglio per sviluppare il proprio ruolo e gli interessi nazionali, attraverso politiche coerenti e aperte a relazioni bilaterali, bilanciate e costruttive. Da un lato, sono in espansione le implicazioni militari della dimensione spaziale, dalla fase di produzione di un satellite, a quella del suo funzionamento in orbita, fino all’utilizzo finale del dato fornito ed alla fine della vita operativa di un assetto. Dall’altro lato, sono in espansione le minacce nel complesso dominio spaziale, sempre più credibili, con ripercussioni per la Difesa a volte provenienti da sviluppi prettamente civili e privati o di natura duale, oltre che militari. In questo contesto, ogni forma ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) Il legame trae Difesa cresce e si espande in un contesto globale, riflettendo la natura intrinsecamente competitiva dello. È quindi essenziale per l’Italia posizionarsi al meglio per sviluppare il proprio ruolo e gli interessi nazionali, attraverso politiche coerenti e aperte a relazioni bilaterali, bilanciate e costruttive. Da un lato, sono in espansione le implicazioni militari della dimensione spaziale, dalla fase di produzione di un satellite, a quella del suo funzionamento in orbita, fino all’utilizzo finale del dato fornito ed alla fine della vita operativa di un assetto. Dall’altro lato, sono in espansione le minacce nel complesso dominio spaziale, sempre più credibili, con ripercussioni per la Difesa a volte provenienti da sviluppi prettamente civili e privati o di natura duale, oltre che militari. In questo contesto, ogni forma ...

