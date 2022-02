Papa Francesco: “Tacciano le armi, Dio è con gli operatori di pace” (Di domenica 27 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Supplichiamo Dio più intensamente, rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo una giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina, per stare vicino alle sofferenze del popolo e sentirsi tutti Fratelli, per implorare la fine della guerra”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Angelus al Vaticano. “Chi fa la guerra, dimentica l’umanità. Non parte dalla gente, non guarda alla vita concreta delle persone ma mette davanti a tutto interessi di potere, si affida alla logica diabolica e perversa delle armi, la più lontana da quella di Dio. In ogni conflitto la gente comune è la vera vittima, che paga sulla propria pelle le follie della guerra – continua il Santo Padre – Penso agli anziani che cercano rifugio, alle mamme in fuga con i bambini. Sono fratelli e sorelle per i quali è urgente ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Supplichiamo Dio più intensamente, rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo una giornata di preghiera e digiuno per lain Ucraina, per stare vicino alle sofferenze del popolo e sentirsi tutti Fratelli, per implorare la fine della guerra”. Lo ha dettonel corso dell’Angelus al Vaticano. “Chi fa la guerra, dimentica l’umanità. Non parte dalla gente, non guarda alla vita concreta delle persone ma mette davanti a tutto interessi di potere, si affida alla logica diabolica e perversa delle, la più lontana da quella di Dio. In ogni conflitto la gente comune è la vera vittima, che paga sulla propria pelle le follie della guerra – continua il Santo Padre – Penso agli anziani che cercano rifugio, alle mamme in fuga con i bambini. Sono fratelli e sorelle per i quali è urgente ...

