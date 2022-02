Palazzi distrutti, carri armati in strada, esplosioni sullo sfondo: battaglia a Bucha, vicino a Kiev (Di domenica 27 febbraio 2022) Edifici con vetri in frantumi, carri armati russi lanciati in velocità lungo una strada, mentre attorno si solleva il fumo delle esplosioni: a Bucha, cittadina a 20 chilometri da Kiev, avanzano i tank e si sentono raffiche di colpi. I video sono stati diffusi da servizi di soccorso e di difesa ucraini. Segui la diretta Leggi su espresso.repubblica (Di domenica 27 febbraio 2022) Edifici con vetri in frantumi,russi lanciati in velocità lungo una, mentre attorno si solleva il fumo delle: a, cittadina a 20 chilometri da, avanzano i tank e si sentono raffiche di colpi. I video sono stati diffusi da servizi di soccorso e di difesa ucraini. Segui la diretta

