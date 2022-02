Pagelle Spezia Roma | Pellegrini fa quello che vuole | muro Provedel VOTI

(Di domenica 27 febbraio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:, Zaniolo FLOP: Amian, Agudelo7,5; Amian 4, Nikolaou 6,5, Erlic 6, Reca 5,5; Sala s.v. (13? Maggiore 5,5), Kiwior 5,5, Bastoni 6 (63? Gyasi 5); Verde 6 (46? Ferrer 5), Nzola 5,5, Agudelo 5. All. Thiago Motta 6.: Rui Patricio 6,5; Mancini 5,5 (46? Zaniolo 7), Smalling 6,5, Kumbulla 6; Karsdorp 6,5, Cristante 6, Veretout 6,5 (68? El Shaarawy 6), Zalewski 6 (80? ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22:Roma Ledei protagonisti del match trae Roma, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: al termine del primo ... La Roma strappa tre punti pesanti allo Spezia. Una partita da vivere tutta d'un fiato, con i giallorossi costantemente in area avversaria ma incapaci di sfruttare le numerose occasioni create. Soltant ...