Pagelle Lazio Napoli | Insigne decisivo | Patric sbaglia ancora – VOTI

I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Lazio Napoli Le Pagelle dei protagonisti del match tra Lazio e Napoli, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Pedro, Insigne FLOP: Patric, Osimhen VOTI Lazio: Strakosha 6.5; Marusic 6, Luiz Felipe 6, Patric 5 (83? Acerbi ng), Radu 6.5; Milinkovic 6, Leiva 6 (83? Basic ng), Luis Alberto 5.5; Felipe Anderson 6.5 (65? Pedro 7), Immobile 7, Zaccagni 6.5. Napoli: Ospina 6.5; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5.5, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6; Demme 6 (80? Lobotka ng), Fabian Ruiz 6.5; Politano 6 (80? Ounas ng), Zielinski 5.5 (57? Elmas 6.5), ...

