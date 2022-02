Padova-Pro Sesto, Serie C: probabili formazioni e diretta TV (Di domenica 27 febbraio 2022) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Euganeo, il Padova ospita la Pro Sesto nella gara valida per 29esima giornata di Serie C, girone A. I veneti hanno visto scappare via il Sudtirol e ora cercano di difendere in tutti i modi il secondo posto, che tengono con margine. Gli ospiti invece cercano di allontanarsi dalla zona play-out. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Padova-Pro Sesto. Il momento del Padova Il Padova si presenta all’incontro con il secondo posto in tasca, grazie ai 60 punti fin qui ottenuti, ma che deve difendere dalle possibili insidie della Feralpisalò o del Renate. Nelle ultime 5 gare sono arrivati tre pareggi e due vittorie e più in generale gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Euganeo, ilospita la Pronella gara valida per 29esima giornata diC, girone A. I veneti hanno visto scappare via il Sudtirol e ora cercano di difendere in tutti i modi il secondo posto, che tengono con margine. Gli ospiti invece cercano di allontanarsi dalla zona play-out. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di-Pro. Il momento delIlsi presenta all’incontro con il secondo posto in tasca, grazie ai 60 punti fin qui ottenuti, ma che deve difendere dalle possibili insidie della Feralpisalò o del Renate. Nelle ultime 5 gare sono arrivati tre pareggi e due vittorie e più in generale gli ...

Advertising

zazoomblog : Padova-Pro Sesto oggi in tv: data orario e diretta streaming Serie C 2021-2022 - #Padova-Pro #Sesto #orario… - Calciodiretta24 : Padova - Pro Sesto: diretta live e risultato in tempo reale - sportli26181512 : Serie C, è Oddo il nuovo allenatore del Padova: ufficiale: La società biancoscudata ha affidato la panchina all'ex… - Luxgraph : Padova, scelto il nuovo allenatore: ufficiale l'arrivo di Oddo - Giulio_Nosotti : RT @sportli26181512: Serie C, cade la Reggiana: Modena capolista solitaria del Girone B: I recuperi della 22ª giornata regalano ai giallobl… -