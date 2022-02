Oroscopo di Branko della settimana: le previsioni dal 28 febbraio al 6 marzo (Di domenica 27 febbraio 2022) Ariete – «Un uomo di genio non commette errori: i suoi sbagli sono l’anticamera della scoperta». Ha ragione James Joyce perche? voi oggi, nonostante la fatica professionale, state arrivando alla scoperta di qualcosa di ben piu? interessante della routine. Tra pochi giorni Marte e Venere usciranno dagli aspetti ostili. Intanto Mercurio corre sulla Luna nuova, per riscrivere una planimetria stellare dove declinare a voce alta la voce del verbo valere. Toro – «Quando si sta bene insieme non si ha nessun bisogno di mentirsi, di rassicurarsi. Direi anzi che la gioia la si riconosce dal silenzio». Romain Gary descrive perfettamente lo stato d’animo di questi giorni, dove la Luna nuova e i pianeti in Capricorno sanno come comportarsi con la felicita?. Pero? e? tempo di pensare cosa fare da grandi, aggiunge Giove, rivolgendosi a chi gioca con ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 febbraio 2022) Ariete – «Un uomo di genio non commette errori: i suoi sbagli sono l’anticamerascoperta». Ha ragione James Joyce perche? voi oggi, nonostante la fatica professionale, state arrivando alla scoperta di qualcosa di ben piu? interessanteroutine. Tra pochi giorni Marte e Venere usciranno dagli aspetti ostili. Intanto Mercurio corre sulla Luna nuova, per riscrivere una planimetria stellare dove declinare a voce alta la voce del verbo valere. Toro – «Quando si sta bene insieme non si ha nessun bisogno di mentirsi, di rassicurarsi. Direi anzi che la gioia la si riconosce dal silenzio». Romain Gary descrive perfettamente lo stato d’animo di questi giorni, dove la Luna nuova e i pianeti in Capricorno sanno come comportarsi con la felicita?. Pero? e? tempo di pensare cosa fare da grandi, aggiunge Giove, rivolgendosi a chi gioca con ...

Advertising

infoitcultura : Oroscopo Branko domani, lunedì 28 febbraio 2022: le previsioni da Ariete a Pesci - infoitcultura : Oroscopo di Branko della settimana: le previsioni dal 28 febbraio al 6 marzo - zazoomblog : Oroscopo di Branko 28 febbraio: lunedì ideale per ricominciare - #Oroscopo #Branko #febbraio: #lunedì - infoitcultura : Oroscopo di Branko 28 febbraio: lunedì ideale per ricominciare - zazoomblog : L’Oroscopo di Branko oggi 28 febbraio 2022 le previsioni segno per segno - #L’Oroscopo #Branko #febbraio -