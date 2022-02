Oroscopo di Branko 28 febbraio: lunedì ideale per ricominciare (Di domenica 27 febbraio 2022) Ariete – Ti senti messo da parte ed escluso? Forse è così, ma oggi non hai tempo per pensarci. Anzi, devi cercare di rimediare agli errori e di non infrangere le regole! Toro – Oggi ti senti un po’ perso, non sai bene come finire una cosa che hai cominciato e sei distratto. Cerca di concentrarti sulla realtà, non sui sogni! Per quello c’è tempo! Gemelli – Vuoi essere indipendente sul lavoro, ma devi cercare un equilibrio anche in famiglia. Cerca di capire cosa succede intorno a te e di restare in sintonia con chi ti sta vicino! Cancro – Sei stanco, hai tante domande e forse poche risposte. Non sai bene da dove partire, ma forse è il caso di capire che stai lavorando su un progetto importante. Mantieni la calma, sii prudente e paziente: tutto andrà per il verso giusto, ma tempo al tempo! Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 febbraio 2022) Ariete – Ti senti messo da parte ed escluso? Forse è così, ma oggi non hai tempo per pensarci. Anzi, devi cercare di rimediare agli errori e di non infrangere le regole! Toro – Oggi ti senti un po’ perso, non sai bene come finire una cosa che hai cominciato e sei distratto. Cerca di concentrarti sulla realtà, non sui sogni! Per quello c’è tempo! Gemelli – Vuoi essere indipendente sul lavoro, ma devi cercare un equilibrio anche in famiglia. Cerca di capire cosa succede intorno a te e di restare in sintonia con chi ti sta vicino! Cancro – Sei stanco, hai tante domande e forse poche risposte. Non sai bene da dove partire, ma forse è il caso di capire che stai lavorando su un progetto importante. Mantieni la calma, sii prudente e paziente: tutto andrà per il verso giusto, ma tempo al tempo! Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo ...

