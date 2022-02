Oroscopo della settimana di Paolo Fox | le stelle dal 28 febbraio al 6 marzo

(Di domenica 27 febbraio 2022) ARIETE – Cinqueper l’Ariete. Buone notizie in amore perché Venere domenica tornerà dalla tua parte, ma devi lasciare chi ha tradito la tua fiducia. Le amicizie che nascono ora possono diventare importanti, meglio guardarti attorno. Sul lavoro, presto potrebbe arrivare una riconferma: Saturno è in buon aspetto e la situazione è favorevole! TORO – Treper il Toro.è un mese fondamentale perché dovrai decidere se continuare o meno una storia: molti nodi verranno al pettine, soprattutto da domenica. Cerca di fare chiarezza nel tuo cuore, di capire cosa desideri davvero: forse qualcuno ha deluso le tue aspettative? Sul lavoro, bisogna fare una scelta e fare i conti con dei cambiamenti: occhio perché il mese dinon è ottimo per le finanze, meglio non essere frettolosi! GEMELLI – Cinque ...

Su un altro piano: nella vita sociale potreste entrare in contatto con una persona e vi piacerà uscire e divertirvi insieme, goderesua compagnia.domani Scorpione 28 febbraio: ...Vergine Questo è unparticolare per i nati sotto il segnoVergine perché da una parte si spinge per un buon successo personale ma dall'altra si chiede molta attenzione nel rapporto con ...Oroscopo e previsioni zodiacali della giornata di lunedì 28 febbraio: Pesci da togliere il fiato, Scorpione attraente ma suscettibile ...Oroscopo domani 28 febbraio 2022: amore, lavoro, salute per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Le previsioni segno per segno.