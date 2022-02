Operazione Porcospino | Putin fregato? Ucraina | sarà il Vietnam dello Zar | rivelazioni sulla strategia di Biden

(Di domenica 27 febbraio 2022) Gli ucraini non verranno lasciati soli nella guerra contro la Russia: Joel'ha detto e ridetto più volte. Gli Stati Uniti, però, non possono intervenire direttamente, altrimenti scoppierebbe a terza guerra mondiale, come confermato ieri dal numero uno della Casa Bianca. Secondo l'intelligence, come riporta La Repubblica, la guerra lampo cheaveva intenzione di mandare avanti è fallita e l'occupazione che seguiràpiena di insidie. Qui interverrà l'Occidente. Un'autorevole fonte dell'intelligence occidentale, infatti, ha fatto sapere che "il piano di Vladimirè rimuovere la presidenzaentro fine febbraio, e stabilire un regime fantoccio basato sui “sostenitori” interni. Ma potrebbe aver sottovalutato il consenso della resistenza nazionale. A quel punto "la ...

Advertising

paolamodenaa : RT @Libero_official: Stando a un'autorevole fonte di intelligence occidentale, gli #Usa preparano la cosiddetta 'operazione Porcospino' per… - pietro30199674 : RT @Libero_official: Stando a un'autorevole fonte di intelligence occidentale, gli #Usa preparano la cosiddetta 'operazione Porcospino' per… - ErmannoKilgore : RT @Libero_official: Stando a un'autorevole fonte di intelligence occidentale, gli #Usa preparano la cosiddetta 'operazione Porcospino' per… - Violetta_2021 : RT @Libero_official: Stando a un'autorevole fonte di intelligence occidentale, gli #Usa preparano la cosiddetta 'operazione Porcospino' per… - Libero_official : Stando a un'autorevole fonte di intelligence occidentale, gli #Usa preparano la cosiddetta 'operazione Porcospino'… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Porcospino

Per l'ammiraglio James Stavridis, che è stato il comandante supremo della Nato dal 2009 al 2013, è solo una questione di tempo. Se la resistenza ucraina riuscirà a impedire la conquista di Kiev ancora ...SEGUI LA DIRETTA Iscriviti alla newsletter quotidiana gratuita sul conflitto LO SPECIALE GUERRA IN UCRAINA - FOCUS SENTIERI DI GUERRA NEW YORK - Questo messaggio viene da un'autorevole fonte dell'...Il Pentagono spera che la resistenza a Kiev possa durare almeno un'altra settimana. In modo da trasformare l'Ucraina in un pantano per i russi ...La vera partita dunque è questa. Come peraltro hanno confermato il capo del Pentagono Lloyd Austin, dicendo giovedì alla Camera che sta valutando come armare e addestrare la resistenza dai Paesi confi ...