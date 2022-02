Oltre 30mila casi e 144 morti, giù i ricoveri per il sesto giorno cosecutivo: ecco il bollettino. Chi passa in zona bianca (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono 30.629 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 144 i morti. Lo si legge nel bollettino diramato dal ministero della Salute. Entrambi i dati sono in calo, visto che ieri c'erano stati 38.375 positivi e 210 i decessi. A fronte di 317.784 tamponi processati, invece, il tasso di positività si attesta intorno al 9,6%, facendo registrare un incremento dello 0,8% rispetto a ieri. La situazione è in netto miglioramento anche nelle strutture ospedaliere. Tanto che calano per il sesto giorno consecutivo le terapie intensive, 30 in meno rispetto alla giornata precedente con 26 ingressi del giorno. Il totale dei pazienti più gravi, quindi, scende complessivamente a 733. Dati in discesa anche quelli che riguardano i ricoveri ordinari, 235 in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono 30.629 i nuoviCovid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 144 i. Lo si legge neldiramato dal ministero della Salute. Entrambi i dati sono in calo, visto che ieri c'erano stati 38.375 positivi e 210 i decessi. A fronte di 317.784 tamponi processati, invece, il tasso di positività si attesta intorno al 9,6%, facendo registrare un incremento dello 0,8% rispetto a ieri. La situazione è in netto miglioramento anche nelle strutture ospedaliere. Tanto che calano per ilconsecutivo le terapie intensive, 30 in meno rispetto alla giornata precedente con 26 ingressi del. Il totale dei pazienti più gravi, quindi, scende complessivamente a 733. Dati in discesa anche quelli che riguardano iordinari, 235 in ...

