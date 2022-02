Nuovo San Siro: brusco stop. Inter e Milan valutano le alternative: ecco quali sono (Di domenica 27 febbraio 2022) Inter e Milan hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione dopo le polemiche sul Nuovo stadio con il Comune di Milano che prende tempo. I club pensano al piano B Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 febbraio 2022)hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione dopo le polemiche sulstadio con il Comune dio che prende tempo. I club pensano al piano B

Advertising

Corriere : Nuovo stadio, San Siro non è l’unica soluzione: Inter e Milan studiano 3 alternative - Corriere : Nuovo stadio, stop clamoroso su San Siro. Milan e Inter guardano a Sesto, Segrate e San Donato - MilanPress_it : Nuovo stadio: #SanSiro non è l'unica soluzione ?? #Milan e #Inter infastidite dal Comune di Milano ?? - AC_1908 : RT @marifcinter: Gelo tra #Inter, #Milan e Comune di Milano. Il progetto stadio prosegue a dir poco a rilento, sindaco considerato troppo “… - mirkopioltini74 : RT @NonEvoluto: Le parole dei giorni scorsi da parte di @BeppeSala nascondevano più di un semplice timore. Non si sa se sia semplice strat… -