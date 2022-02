Nuove tonalità capelli primavera 2022 | il castano di Alessandra Ambrosio

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 27 febbraio 2022) Nella stagione primaverile dopo avere realizzato un nuovo hairstyle si può optare anche per unatutta nuova. In particolare il colore più gettonato è ile quindi questo è subito da prendere in considerazione. NovitàUna capigliatura molto amata è senza nessun dubbio quella di Kate Middleton. La duchessa di Cambridge sfoggia una chioma dicioccolato: quest'ultimo viene riscaldato da alcune schiariture dorate e molto luminose. Questa nuance appare sempre molto naturale e ovviamente alla moda. Molte celebrità hanno abbandonato ibiondi e hanno optato per unche si avvicina alla base naturale. Porta questadi tendenza anche ...