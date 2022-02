Nel buio della guerra il profumo della libertà è l’unica arma di un Occidente liquido e distratto (Di domenica 27 febbraio 2022) È di nuovo buio pesto in Europa, è ancora guerra. Dopo il secondo conflitto mondiale, i bombardamenti di Belgrado del 1999, la dissoluzione della Jugoslavia, la Bosnia, il Kosovo, ora s’incendia l’Ucraina, la cui capitale Kiev è più antica di Mosca. Altro che… Ucraina, orrori e violenza senza fine Siamo tutti storditi per questa spirale di violenza. Scorrono le immagini raccapriccianti della popolazione barbaramente colpita e in fuga che si rifugia nelle metropolitane. E altri orrori i cui dettagli è bene risparmiare. Nella società dove tutto è opinabile e dove non c’è più regola, in un Occidente liquido, che non ricorda né presidia più i suoi valori, accade che una parte degli italiani faccia a mezza bocca il tifo per Putin. LEGGI ANCHE Putin ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 febbraio 2022) È di nuovopesto in Europa, è ancora. Dopo il secondo conflitto mondiale, i bombardamenti di Belgrado del 1999, la dissoluzioneJugoslavia, la Bosnia, il Kosovo, ora s’incendia l’Ucraina, la cui capitale Kiev è più antica di Mosca. Altro che… Ucraina, orrori e violenza senza fine Siamo tutti storditi per questa spirale di violenza. Scorrono le immagini raccapricciantipopolazione barbaramente colpita e in fuga che si rifugia nelle metropolitane. E altri orrori i cui dettagli è bene risparmiare. Nella società dove tutto è opinabile e dove non c’è più regola, in un, che non ricorda né presidia più i suoi valori, accade che una parte degli italiani faccia a mezza bocca il tifo per Putin. LEGGI ANCHE Putin ...

fanpage : Nel buio quasi totale, a Kiev riprende il conflitto in strada. Si sentono colpi di fucili mitragliatori e pistole… - mara_carfagna : Nel giorno più buio per l'#Ucraina la solidarietà è un dovere: c'è un popolo intero che in queste ore sta rischiand… - quinta : Io ne ho viste cose in TV e online che voi umani non potreste immaginarvi:mezzi da combattimento in fiamme al largo… - Soutine17 : RT @ardigiorgio: Questo è uno dei video che accompagnarono l’arrivo dei militari russi a Bergamo insieme alle spie. Oggi intervistato dal c… - Alessia04789851 : RT @CasaLettori: Quando trovi il coraggio di raccontarla la tua storia …tutto cambia. Perché nel momento stesso in cui la vita si fa racc… -