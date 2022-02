Negoziati Russia-Ucraina, Zelensky scettivo: "Ma diamo una chance alla pace" (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non crede a un esito positivo dei Negoziati con la Russia, in programma domani. "Ma proviamo, così che nessun cittadino dell'Ucraina dubiti che io, in quanto presidente, abbia provato a... Leggi su today (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr, non crede a un esito positivo deicon la, in programma domani. "Ma proviamo, così che nessun cittadino dell'dubiti che io, in quanto presidente, abbia provato a...

