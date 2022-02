Negoziati di pace con la Russia, il ministro ucraino Kuleba: “Putin come Hitler, nucleare catastrofe mondiale” (Di domenica 27 febbraio 2022) In conferenza stampa, il ministro degli Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba ha confermato che il Paese parteciperà ai colloqui di pace con la Russia al confine con la BieloRussia. Kuleba ha avvertito che l’Ucraina andrà lì per ascoltare e ed esporre il proprio punto di vista, ma che non accetterà precondizioni da parte russa. Durissimo il giudizio su Vladimir Putin, paragonato a Hitler, la cui “guerra lampo” contro l’Ucraina, secondo il ministro, è fallita. Ucraina, Kuleba conferma i colloqui di pace Dmytro Kuleba, in conferenza stampa, ha confermato il via libera ai colloqui di pace con la Russia, che ha alzato il livello di tensione nelle ultime ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 febbraio 2022) In conferenza stampa, ildegli Esteri dell’Ucraina Dmytroha confermato che il Paese parteciperà ai colloqui dicon laal confine con la Bieloha avvertito che l’Ucraina andrà lì per ascoltare e ed esporre il proprio punto di vista, ma che non accetterà precondizioni da parte russa. Durissimo il giudizio su Vladimir, paragonato a, la cui “guerra lampo” contro l’Ucraina, secondo il, è fallita. Ucraina,conferma i colloqui diDmytro, in conferenza stampa, ha confermato il via libera ai colloqui dicon la, che ha alzato il livello di tensione nelle ultime ...

Advertising

repubblica : Crisi Russia-Ucraina, il ministro ucraino Kuleba: 'Esito dei negoziati con Mosca puo' essere la pace, non la nostra… - GiovaQuez : Forze armate bielorusse in Ucraina. Ma proponiamo pure Minsk per i negoziati di pace #UkraineUnderAttack - fanpage : Il capo della delegazione per i negoziati russa arrivata oggi in Bielorussia ha detto che se gli ucraini rifiutano… - condaghe : RT @repubblica: Crisi Russia-Ucraina, il ministro ucraino Kuleba: 'Esito dei negoziati con Mosca puo' essere la pace, non la nostra resa' h… - Analysestrategy : RT @repubblica: Crisi Russia-Ucraina, il ministro ucraino Kuleba: 'Esito dei negoziati con Mosca puo' essere la pace, non la nostra resa' h… -