NBA 2022 | i risultati della notte 26 febbraio | Irving rimette le ali ai Nets | tripla doppia per Jokic

(Di domenica 27 febbraio 2022) Nellaitaliana si sono disputate sette partitestagione 2021-di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire ifinali e le migliori prestazioni di giornata. Colpaccio esterno dei Brooklynche battono i Milwaukee Bucks 123-126 e trovano una vittoria importantissima per morale e classifica.quasi sempre a rincorrere, ma nel finale accelerano grazie soprattutto a Kyrieda 38 punti ed alladi Andre Drummond, con 17 e 12 rimbalzi. Vincono in trasferta anche i Memphis Grizzlies, che si impongono sui Chicago Bulls per 110-116. Rischiano una rimonta incredibile i Bulls nell’ultimo quarto, ma alla fine Memphis, che ha sempre comandato il match, resiste e vince. Inutile ...

Kyrie Irving segna 38 punti nella vittoria in volata dei Nets a Milwaukee, sono 46 - nuovo massimo in carriera - per Ja Morant nel testa a testa conquistato dai Grizzlies a Chicago (30 punti di DeMar ...Nella notte italiana si sono disputate sette partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornat ...La NBA ha annunciato venerdì che la Las Vegas Summer League 2022 si svolgerà dal 7 al 17 luglio. La competizione estiva annuale consente ai rookies, ai giocatori della G League e ...