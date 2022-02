Nazionale | Accorsi | «Mancini ha portato uno spirito nuovo | raro e prezioso»

(Di domenica 27 febbraio 2022) L’attore Stefanoha parlato del trionfo dellaitaliana a Euro 2020 Stefano, noto attore italiano, è stato la voce narrante del docufilm sullaSogno Azzurro e ha parlato del trionfo a Euro 2020 in una intervista a La Gazzetta dello Sport.– «E lì ho avuto la sensazione che il c.t., portando inil suo gruppo di amici, a partire da Vialli, abbia trasmesso ai ragazzi uno. Ho ammirato molto quello che ha fatto, andando oltre tecnica e tattica, riuscendo a trasmettere davvero il senso del gruppo oltre la retorica. Un’intuizione che probabilmente ha fatto sul campo la vera differenza, qualcosa di strategico ma ...

Advertising

CalcioNews24 : #Accorsi ricorda il cammino della #Nazionale a Euro 2020 - florabarral : Serie rai con Stefano Accorsi che è il remake di Your Honor (con Bryan Cranston). Quasi quasi finirò col vedere un… -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale Accorsi

Calcio News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'attore Stefanoha parlato del trionfo dellaitaliana a Euro 2020 Stefano, noto attore italiano, è stato la voce narrante del docufilm sullaSogno Azzurro e ha parlato del trionfo ...... potersi confrontare e relazionare con l'allenatore della, su temi sportivi e gestione ...cui sottovalutavamo l'importanza." Pallavolo Bologna ringrazia tutti i partecipanti e partner...Stefano Accorsi, noto attore italiano, è stato la voce narrante del docufilm sulla Nazionale Sogno Azzurro e ha parlato del trionfo a Euro 2020 in una intervista a La Gazzetta dello Sport. SPIRITO ...Dopo anni i primi cittadini di Finale Emilia e Cento tornano a incontrarsi nella frazione divisa a metà. Accorsi: "In programma il recupero di via Orologi" ...