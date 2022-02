“Nathaly è una mitomane!”, parola di Carmen Russo che “bacchetta” pure Manila (Di domenica 27 febbraio 2022) Carmen Russo, ospite di “Non succederà più”, si è confidata con Giada Di Miceli ed ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip, dicendo la sua in merito all’atteggiamento di Nathaly Caldonazzo e “bacchettando” Manila Nazzaro. Nathaly è una mitomane. –... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 27 febbraio 2022), ospite di “Non succederà più”, si è confidata con Giada Di Miceli ed ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip, dicendo la sua in merito all’atteggiamento diCaldonazzo e “ndo”Nazzaro.è una mitomane. –... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

xrhodaxx : RT @Imhoneyguys: Le persone che aprono la bocca solo per dargli fiato sono come tutte quelle mosche che girano intorno a loro due per mette… - CharlotteHeyw : RT @Imhoneyguys: Le persone che aprono la bocca solo per dargli fiato sono come tutte quelle mosche che girano intorno a loro due per mette… - MaryMoSoLu : @MAccappatoio Scusami, io capisco il volere il bene di Jessica però ti ricordo che Jessica è stata trattata come un… - miriana_mm17 : @ing0rdigia @C0R8N4 Che senso ha prendersela con Barú quando là dentro ci sono in ordine di schifezze dette: Nathal… - Imhoneyguys : Le persone che aprono la bocca solo per dargli fiato sono come tutte quelle mosche che girano intorno a loro due pe… -