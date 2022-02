Nasce la Legione straniera ucraina Appello di Zelensky ai volontari per difendere Paese e ordine mondiale

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 27 febbraio 2022) L’sta opponendo una strenua resistenza contro le armate russe, alle prese con l’attacco decisivo dell’operazione di invasione che punta al rovesciamento del governo. Nonostante l’invio di armi promesso dall’Europa, Germania in testa a tutti, i quantitativi potrebbero non bastare, visti gli sforzi a cui è sottoposto il, chiamato a difendersi. E a resistere. Così, per rafforzarsi e serrare i ranghi contro la massiccia offensiva russa, l’ha deciso di allestire una sorta di. Un esercito alternativo a quello istituzionale, chiamato a raccogliere e a schierare in campo iin arrivo dall’estero. Ed è lo stesso presidentea confermare la notizia diffusa via social – (Telegram soprattutto). E che rimbalza sui media ...