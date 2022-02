Napoli, sale l’attesa per la sfida con la Lazio: occasione da non perdere (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ un’occasione troppo ghiotta per farsela scappare. Il Napoli fa visita alla Lazio di Maurizio Sarri sognando il primo posto. Con una vittoria gli azzurri raggiungerebbero infatti il Milan in vetta alla classifica, allontanando al tempo stesso la minaccia di un riavvicinamento della Juventus, ieri vittoriosa contro l’Empoli. La frenata delle due milanesi, venerdì costrette al pari in trasferta da Genoa e Udinese, è una motivazione in più per gli azzurri che a loro volta non stanno attraversando il loro periodo di massimo splendore. Gli uomini di Spalletti, dopo l’1-1 agguantato in extremis a Cagliari, hanno salutato l’Europa League cedendo il passo al Barcellona e potranno ora concentrarsi unicamente sul campionato. All’Olimpico non ci saranno gli infortunati Anguissa, Malcuit e Lozano, ma il tecnico di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ un’troppo ghiotta per farsela scappare. Ilfa visita alladi Maurizio Sarri sognando il primo posto. Con una vittoria gli azzurri raggiungerebbero infatti il Milan in vetta alla classifica, allontanando al tempo stesso la minaccia di un riavvicinamento della Juventus, ieri vittoriosa contro l’Empoli. La frenata delle due milanesi, venerdì costrette al pari in trasferta da Genoa e Udinese, è una motivazione in più per gli azzurri che a loro volta non stanno attraversando il loro periodo di massimo splendore. Gli uomini di Spalletti, dopo l’1-1 agguantato in extremis a Cagliari, hanno salutato l’Europa League cedendo il passo al Barcellona e potranno ora concentrarsi unicamente sul campionato. All’Olimpico non ci saranno gli infortunati Anguissa, Malcuit e Lozano, ma il tecnico di ...

